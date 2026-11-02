Rovena Rosa/Agência Brasi Trânsito na Via Dutra

As rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos devem registrar o seu maior movimento de veículos nesta segunda-feira (2), feriado de Finados, por conta do retorno de motoristas que viajaram durante o período prolongado. Segundo estimativa da concessionária RioSP, são esperados 296.197 veículos na Dutra, com maior intensidade entre 13h e 15h.

Na, a previsão é de que 58.339 veículos passem pela rodovia ao longo do dia. O horário de maior concentração de tráfego deve ocorrer entre 11h e 13h.

Terça-feira também deve ser de tráfego intenso



A concessionária orienta que os motoristas planejem o deslocamento e , se possível, evitem os períodos de maior movimento para reduzir o risco de congestionamentos durante a volta para casa.

O movimento nas estradas também deve permanecer intenso na terça-feira (3), último dia do período considerado pela concessionária para a operação especial de Finados. A expectativa é de que 287.163 veículos passem pela Via Dutra, enquanto outros 45.210 devem circular pela Rio-Santos.

De acordo com a, a previsão de tráfego considera o período entre 30 de outubro e 3 de novembro, incluindo os deslocamentos de ida e volta do feriado.

Ao longo dos cinco dias, a estimativa é de que 1.709.469 veículos circulem pela, volume 16,5% superior ao registrado em dias comuns. Já na, são esperados 263.833 veículos, o que representa um aumento de 31,2% em comparação com o fluxo habitual.





PRF reforça fiscalização nas estradas do Rio durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está, desde sexta-feira (30), com a Operação Finados 2026 nas principais rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro. A mobilização segue até segunda-feira (2), data que marca o feriado prolongado de Finados.

De acordo com a corporação, a operação tem como objetivo reduzir o número de acidentes, preservar vidas e ampliar a segurança dos motoristas e passageiros que vão viajar durante o período de folga.

Entre as principais infrações que estarão no foco dos agentes estão o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a condução de veículos sob efeito de álcool. A fiscalização também será direcionada ao uso do cinto de segurança, ao transporte de crianças com os equipamentos adequados e ao uso de celular ao volante.