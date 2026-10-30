Divulgação/PRF Polícia Rodoviária Federal (PRF)



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta sexta-feira (30), a Operação Finados 2026 nas principais rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro. A mobilização segue até segunda-feira (2), data que marca o feriado prolongado de Finados.

De acordo com a corporação, atem como objetivo reduzir o número de acidentes, preservar vidas e ampliar a segurança dos motoristas e passageiros que vão viajar durante o período de folga.

Uso de celular ao volante preocupa PRF

Entre as principais infrações que estarão no foco dos agentes estão o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a condução de veículos sob efeito de álcool. A fiscalização também será direcionada ao uso do cinto de segurança, ao transporte de crianças com os equipamentos adequados e ao uso de celular ao volante.

Em nota, a PRF destacou que os riscos de utilização do celular enquanto dirige será um dos pontos que merece mais atenção. Segundo dados nacionais a polícia, entre janeiro e setembro de 2026, registrou 34.987 infrações do tipo.

O número representa um aumento de aproximadamente 12,3% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 31.144 flagrantes.

Policiamento também terá foco no combate a crimes

Segurar ou manusear o celular enquanto dirige é considerado, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além da fiscalização de trânsito, a PRF vai intensificar o policiamento ostensivo nas rodovias federais fluminenses. As equipes realizarão abordagens e fiscalizações de veículos e pessoas para prevenir e combater crimes como roubos, tráfico de armas e drogas, além de outras atividades ilícitas.



Previsão de movimento nas principais rodovias



Nesta sexta-feira (30) asconcessionárias divulgaram estimativas de tráfego e horários de maior movimentação, confira:

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a previsão é de mais de 1,4 milhão de veículos entre sexta-feira (30) e terça-feira (3). Na sexta, são esperados 309.298 veículos, com maior concentração entre 14h e 16h. No sábado (31), a estimativa é de 301.520 veículos, enquanto no domingo (1º) são previstos 251.459.

Na segunda-feira (2), feriado de Finados, a expectativa é de 296.197 veículos. O horário de maior movimento no retorno deve ocorrer entre 13h e 15h. Para terça-feira (3), a previsão é de outros 287.163 veículos.

Na Rodovia, a estimativa é de 263.833 veículos durante o período. O maior movimento na saída deve ocorrer na sexta-feira (30), entre 15h e 17h, quando são esperados 56.339 veículos. Já no retorno, a concentração deve ser maior na segunda-feira (2), entre 11h e 13h, com previsão de 58.339 veículos.

Nauma das principais ligações entre diferentes regiões da capital fluminense, a estimativa é de aproximadamente 515 mil veículos entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), uma média de 129 mil por dia.

Na sexta-feira, o trânsito deve ser mais intenso entre 7h e 18h. No sábado (31), a previsão é de movimento elevado das 9h às 18h. Já no domingo (1º) e na segunda-feira (2), a expectativa é de fluxo moderado, das 11h às 18h e das 11h às 20h, respectivamente.

A concessionária informou ainda que não haverá faixa reversível diurna na Linha Amarela nesta sexta-feira (30), em razão da alteração do calendário relacionada ao Dia do Servidor Público.

Na Ponte Rio-Niterói são esperados 878 mil veículos até a próxima terça-feira (3). O fluxo deve ser mais intenso no sentido Niterói, principalmente para motoristas que seguem em direção à Região dos Lagos e à Costa do Sol.



