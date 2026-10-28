Foto: Reprodução/COR Chuva no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro teve apenas sete dias sem registro de chuva entre setembro e outubro deste ano. Após registrar o mês de setembro mais chuvoso desde o início da série histórica do Sistema Alerta Rio, em 1997, a capital fluminense continua enfrentando um período de instabilidade. Neste mês, até o dia 27 de outubro, somente três dias não tiveram instabilidade.

Ao longo das últimas semanas, a cidade conviveu com a passagem de frentes frias e a atuação de sistemas de baixa pressão, que provocaram desde chuvas fracas até tempestades com impactos na rotina dos cariocas.

Mais chuva é esperada nos próximos dias

Para esta quarta-feira (28) a previsão indica uma breve trégua. Segundo o Sistema Alerta Rio, a cidade terá o predomínio de um céu nublado, mas sem previsão de chuva.

A condição deve mudar a partir de quinta-feira (29), quando a previsão volta a apontar possibilidade de chuva durante a tarde e a noite.

Para sexta-feira (30), a expectativa também é de precipitação, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia.

E no sábado (31), a previsão indica nebulosidade variável, com possibilidade de chuva fraca isolada, aumentando as estatísticas do mês.

El Niño pode intensificar as chuvas

A possibilidade de episódios de chuva mais intensa está no radar da Prefeitura do Rio diante da chegada do El Niño. Em julho, o município já apresentou um protocolo de prevenção e resposta aos possíveis impactos do fenômeno climático.

De acordo com a Prefeitura, as projeções apresentadas na ocasião indicam 81% de probabilidade de ocorrência de um El Niño muito forte entre outubro e dezembro, com riscos de aumento das temperaturas e intensificação das chuvas.

Para acompanhar as condições meteorológicas e antecipar possíveis ocorrências, a cidade conta com radares próprios, pluviômetros, estações meteorológicas e sistemas de monitoramento de núcleos de chuva, descargas elétricas e áreas com risco de deslizamentos. Mais de 50 órgãos e agências municipais atuam de forma integrada, com protocolos voltados à prevenção e à resposta a essas emergências.

A estrutura de prevenção para chuvas inclui equipamentos para alertar moradores de áreas vulneráveis como 165 sirenes instaladas em 103 comunidades, além de 225 pontos de apoio e protocolos para a interdição preventiva de vias em situações de chuva, ventos fortes ou ressaca.

A cidade também conta com três reservatórios de controle de enchentes na região da Grande Tijuca e com o desvio do Rio Joana, intervenções voltadas à redução dos alagamentos em áreas historicamente afetadas.



