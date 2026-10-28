divulgação / Seppen-RJ Polícia Penal atuou simultaneamente em unidades prisionais durante a Operação Illicitus -

Policiais penais apreenderam duas antenas de internet via satélite da Starlink, 40 celulares e dois quilos de drogas durante mais uma etapa da Operação Illicitus, realizada na última terça-feira (27), em unidades prisionais do Rio de Janeiro.





Os equipamentos de internet foram encontrados no Presídio Gabriel Ferreira Castilho, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste da capital, Segundo os policiais, os aparelhos estavam desmontados e escondidos na parede de uma das celas junto a 15 aparelhos celulares e drogas.



Visitantes são presas tentando entrar com drogas

Na mesma ação, duas visitantes foram presas durante procedimentos de revista em unidades prisionais do Rio. Uma delas foi abordada no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, enquanto a outra foi flagrada no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na região central da cidade.

Segundo a, as duas tentavam entrar nas unidades com material entorpecente. Elas foram encaminhadas às delegacias responsáveis pelas áreas e autuadas em flagrante por tráfico de drogas.

Operação apreendeu mais de 1.600 celulares desde agosto

informou ainda que todas as ocorrências relacionadas às apreensões realizadas durante a operação foram apresentadas em delegacias.

A Operação Illicitus integra as ações sistemáticas da Polícia Penal para combater a entrada de materiais proibidos nas unidades prisionais e enfraquecer a atuação do crime organizado de dentro do sistema penitenciário.

Desde agosto, a operação já retirou de circulação mais dee apreendeu mais desegundo o governo do estado. No mesmo período,ao tentar entrar emcom materiais proibidos.

O balanço também inclui dois, flagrados tentando entrar com esses itens ou facilitando a entrada de materiais proibidos nas unidades prisionais.



