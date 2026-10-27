divulgação / SEDCON-RJ Carnes fora da validade estavam entre os produtos descartados

Mais de 135,1 quilos de alimentos fora da validade e impróprios para consumo foram apreendidos em um supermercado localizado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo Procon-RJ, com apoio da Polícia Civil.

Entre os produtos impróprios foram encontrados carnes e farinha com prazos de validade vencidos. Alguns destes itens estavam vencidos desde abril deste ano expostos para venda e nos setores de armazenamento refrigerado e congelado

Durante a vistoria, os fiscais também encontraram carne já moída na máquina do estabelecimento, prática que contraria a legislação sanitária que obriga os estabelecimentos a moer o produto na hora a pedido do cliente.

divulgação / Sedecon-RJ Fiscalização encontrou carnes já moídas expostas, prática proíbida pela vigilância sanitária





Os alimentos considerados impróprios para consumo ou em desacordo com as normas foram descartados pelo próprio supermercado, na presença dos fiscais.

Irregularidades no armazenamento

Além dos alimentos vencidos, a equipe identificou problemas nas câmaras de refrigeração e congelamento do supermercado, onde os alimentos estavam sendo armazenados de maneira irregular.

Os agentes registraram que as portas dos equipamentos apresentavam danos e pontos de ferrugem, além de sujeira no piso das instalações.

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Diante das irregularidades encontradas, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.





Mais de uma tonelada descartada no interior

Nas últimas semanas, ações da Sedcon e do Procon-RJ também identificaram irregularidades em estabelecimentos comerciais de Itaocara, Cambuci e Três Rios, no interior do estado do Rio de Janeiro.

As fiscalizações resultaram no descarte de mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo que estavam vencidos, sem identificação adequada e armazenados em condições irregulares.

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