Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Greve dos servidores do DETRAN-RJ

Os atendimentos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) voltaram a acontecer normalmente nesta segunda-feira (26), após a suspensão da greve dos servidores.

Em comunicado divulgado no domingo (25), o Detran-RJ afirmou que a meta agora é buscar reduzir os impactos da paralisação sobre a população fluminense.

A atual gestão do Detran RJ, ao longo dos dias de paralisação, sempre esteve comprometida, com transparência e responsabilidade, com o diálogo permanente com os servidores. Adotamos ainda todas as medidas necessárias para mitigar os impactos da greve e manter o atendimento à população fluminense. Carlos Eduardo Sarmento. - presidente do Detran-RJ









Usuários serão isentos de multas

Em nota, o órgão informou que na retomada dos serviços todos os proprietários de veículos que perderam o prazo legal de 30 dias para realizar transferências em razão da paralisação, terão isenção de multa. A medida vale tanto para os motoristas que já tinham agendamento marcado quanto para aqueles que tentaram agendar o serviço, mas não conseguiram atendimento.

Os motoristas que perderam os procedimentos veiculares na data agendada precisarão agora retornar à mesma unidade em até cinco dias úteis após a normalização das atividades, sem a necessidade de realizar um novo agendamento.

Na área de habilitação, o Detran-RJ orientou aos candidatos a consultar a situação dos exames práticos diretamente com as respectivas autoescolas. Já os exames eletrônicos cancelados durante a paralisação devem ser reagendados pelos próprios usuários, sem cobrança de taxa adicional.

Servidores cobravam reajustes e reestruturação da carreira

A paralisação dos servidores do Detran-RJ começou no dia 7 de outubro e foi suspensa na sexta-feira (23), por decisão do Sindicato dos Servidores do Detran-RJ (Sindetran-RJ).

Os servidores cobraram uma reestruturação do Plano de Cargos e Salários (PCCS), valorização profissional e o cumprimento de um acordo judicial firmado em 2022.

A categoria também apontou problemas nas condições de trabalho e na infraestrutura das unidades do departamento.

Em nota divulgada durante a paralisação, o Detran-RJ afirmou que parte das reivindicações envolve questões que não dependem diretamente da direção do órgão.

A presidência informou ainda que realizou reuniões com representantes dos servidores e outras instâncias do governo estadual para discutir melhorias no plano de carreira.



