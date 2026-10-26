Lucas Denadai de Campos/USP Grilo

O número de insetos e anfíbios, como grilos, esperanças e rãs tem aumentado em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Em ruas, praças, canteiros e escadarias, os sons desses pequenos animais se tornaram mais frequentes em virtude do período de chuvas acima da média para o estado, incluindo os meses tradicionalmente mais secos do ano.

Só em setembro, por exemplo, o Rio registrou o período mais chuvoso para o mês dos últimos 29 anos. A cidade chegou a sofrer com 19 dias seguidos de chuva.

Um levantamento de análises feitas por especialistas ouvidos pelo jornal “O Globo”, apontou que o aumento da umidade e a disponibilidade de alimento criaram condições favoráveis ao crescimento da reprodução dessas espécies.

De acordo com Pedro Souza Dias, coordenador do Laboratório de Polyneoptera do Departamento de Entomologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entrevistado pela reportagem, a umidade elevada aumenta a disponibilidade de locais para a postura de ovos e favorece a oferta de alimento para esses animais.

O pesquisador explica que o período reprodutivo dos insetos costuma começar em setembro e se estende até o verão. O que chama a atenção, é que a atividade já era percebida em agosto, em meio a sequência de chuvas registradas no inverno.

A presença destes animais nos ambientes urbanos contribui não só para a biodiversidade, como ajuda a controlar populações de insetos como mosquitos, moscas e baratas.

Rãs também ajudam no controle de pragas

Rãs, sapos e pererecas também estão habitando em áreas urbanizadas, incluindo garagens, praças, canteiros e vãos de escadas.

Segundo os especialistas, esses animais costumam permanecer escondidos, o que dificulta a percepção da sua presença. Muitas vezes, pessoas próximas só conseguem ter a noção do animal pelo canto.

E no caso destes anfíbios, a chuva também é um fator que favorece a reprodução, considerando que eles precisam de ambientes úmidos para se desenvolver.

A presença das rãs também ajuda a controlar a quantidade de moscas, mosquitos e outros invertebrados do ambiente durante a alimentação. Dependendo da espécie, eles podem até se alimentar de baratas.

O som do ambiente

Com o aumento da população destas espécies, o som do ambiente urbano passa a contar com a presença notável dessa biodiversidade.

Insetos como grilos e esperanças costumam cantar no momento da reprodução. Os machos esfregam as asas para produzir os ruídos que acabam atraindo as fêmeas da espécie. Com condições ambientais favoráveis, a atividade reprodutiva se intensifica e a cantoria se torna mais perceptível.

Espécies de anfíbios como rãs, pererecas e sapos também podem ser notados no ambiente através dos seus sons característicos. No caso destes animais, o som também é emitido, principalmente, no momento de reprodução para atrair as fêmeas.



