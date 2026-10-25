REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, em Sulacap

Uma infestação de pulgas provocou a mudança no local de votação de cerca de três mil eleitores neste segundo turno das eleições em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (25).

O problema foi identificado no sábado (24), quando servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) chegaram à Escola Municipal Visconde de Porto Seguro para instalar as urnas eletrônicas e preparar o local para a votação.

A alteração de última hora afetou dez seções, da 145 à 154, da 185ª Zona Eleitoral. Os eleitores que votariam na unidade de ensino foram encaminhados para o Colégio Marques Rodrigues, a cerca de 500 metros de distância.

Problemas estruturais fecharam duas zonas eleitorais

Na manhã deste domingo, durante a coletiva de imprensa no início da votação, o presidente do TRE-RJ, o desembargador Cláudio de Mello Tavares, informou que dois dos 5.040 locais de votação do estado precisaram ser alterados devido a “motivos estruturais”.

Além da mudança realizada em Jardim Sulacap, outras cinco seções eleitorais tiveram o local de votação alterado para o segundo turno, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

A transferência afeta cerca de 1,8 mil eleitores da 188ª Zona Eleitoral, que agora devem votar em uma unidade de ensino, na Penha Circular, a aproximadamente 1,3 quilômetro do endereço original. As cinco seções transferidas são da 123 até a 127.

No total, as duas mudanças afetam cerca de 4,8 mil eleitores distribuídos em 15 seções eleitorais na capital fluminense.





Primeira hora do segundo turno tem 32 ocorrências e três prisões



O segundo turno das eleições já registrou 32 ocorrências de crimes eleitorais e três prisões em flagrante, segundo boletim divulgado às 9h deste domingo (25), pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De acordo com o ministério, seis registros envolvem propaganda eleitoral irregular. Também foram contabilizados três casos de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral e três de desordem nos trabalhos eleitorais. Bloqueios de vias, agressões e danos ou depredações em locais de votação ou apuração somaram dois casos cada.

O balanço inclui ainda uma ocorrência de compra de votos ou corrupção eleitoral, uma de condução de eleitores por forças policiais, uma de furto em locais de votação ou apuração e uma de violência política de gênero. Outras dez situações foram classificadas como crimes eleitorais diversos.

Até o momento, as ocorrências foram registradas em 13 estados. O Rio Grande do Sul lidera o levantamento, com 11 registros, seguido por Minas Gerais, com sete, e Pernambuco, com três.

Segundo o MJSP, além das três prisões em flagrante, dois veículos foram apreendidos e oito pessoas foram conduzidas pelas forças de segurança.

Além do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Pernambuco, foram registrados casos na Bahia, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, em Tocantins, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba e em Sergipe.