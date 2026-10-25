Reprodução Usuários da TrnsRJ receberam notificações com mensagens políticas

O aplicativo da TrensRJ, concessionária responsável pela operação dos trens da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque hacker na manhã deste domingo (25), durante o início do segundo turno das eleições.

Nas redes sociais, usuários relataram o recebimento de mensagens com conteúdo político, incluindo pedido de votos no candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os primeiros relatos começaram a surgir por volta das 8h20, poucos minutos após a abertura dos colégios eleitorais para a votação. As mensagens foram enviadas a usuários do aplicativo e levavam a assinatura de um grupo hacker.

Além do conteúdo político, as notificações também traziam críticas aos serviços prestados pela concessionária.

Ao mesmo tempo, o site oficial da TrensRJ também foi alvo de ataques atribuídos ao mesmo grupo e ficou fora do ar.

Aos usuários, a concessionária informou que já tinha conhecimento do ocorrido. Segundo a empresa, as equipes foram acionadas e estavam tomando as providências necessárias para solucionar o problema.

Até a última atualização, o aplicativo ainda apresentava instabilidades e o site permanece fora do ar.





Votação para o segundo turno das eleições 2026 já está aberta



A votação para o segundo turno das eleições de 2026 está aberta. As eleições acontecem neste domingo (25).

Os eleitores podem votar entre 8h e 17h. Cerca de 158 milhões brasileiros devem ir às urnas e escolher entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o próximo presidente do país.

Além disso, alguns estados também vão decidir o próximo governador. São eles:

Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);

Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);

Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);

Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título.