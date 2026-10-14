Reprodução Câmeras de segurança flagraram a chegada dos homens no apartamento

A Justiça do Rio de Janeiro condenou a 15 anos de prisão, em regime fechado, quatro homens pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em um apartamento de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O crime aconteceu em janeiro de 2026.

A sentença, assinada pelo juiz João Zacharias de Sá, manteve a prisão preventiva dos condenados e determinou também o pagamento conjunto de uma indenização de 40 salários mínimos à vítima, por danos morais.

Os condenados são Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, além de João Gabriel Xavier Bertho e Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos.

Durante o processo, os quatro negaram o estupro, embora tenham admitido que mantiveram relações sexuais com a adolescente. As defesas alegaram que os atos foram consensuais, argumento rejeitado pelo magistrado.

Além dos quatro, um menor de 17 anos, que também participou da ação criminosa, foi conduzido pela Justiça da Infância e da Juventude que determinou a internação do jovem por seis meses em uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

Juiz considerou depoimento da vítima e exames

Na decisão, o juiz destacou que o relato da vítima era coerente e estava amparado por elementos de prova como os exames periciais que confirmaram lesões físicas.

Os condenados por sua vez, afirmaram em depoimento que a relação foi consensual e as defesas levantaram a hipótese de que a adolescente teria inventado a denúncia por medo de que um encontro sexual coletivo fosse filmado e as imagens divulgadas. O juiz rejeitou a alegação por falta de elementos que sustentassem a versão.

Relembre o caso

Divulgação/PCERJ Jovem de 17 anos, ex-namorado da vítima, é envolvido em estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A vítima teria sido atraída pelo adolescente de 17 anos, que era seu ex-namorado, ao local. No imóvel, ela encontrou outros quatro homens.

O adolescente teria insinuado que fariam "algo diferente", o que foi recusado pela jovem.

Ao iniciar a relação com o adolescente em um quarto, de acordo com a investigação, os quatro homens invadiram o local e passaram a tocá-la e beijá-la à força, impedindo que a jovem deixasse o local. Depois de sucessivas recusas, os condenados passaram a praticar os atos libidinosos mediante violência física e psicológica.

Após o episódio, a vítima contou tudo ao seu irmão que procurou a delegacia e registrou ocorrência. O exame de corpo de delito apontou lesões compatíveis com as agressões relatadas no depoimento.

Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos quatro condenados, é filho do à época Subsecretário da pasta de Direitos Humanos Vitor Hugo Oliveira Simonin, Após a repercussão, ele foi exonerado do cargo pelo governo do estado.

Após a divulgação do caso, outras duas vítimas procuraram a polícia para denunciar estupros que teriam sido cometidos por alguns dos integrantes do grupo. Um dos casos teria ocorrido em 2023, quando a suposta vítima tinha apenas 14 anos, e o outro em outubro do ano passado.



