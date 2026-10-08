José Cruz/Arquivo Agência Brasil Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define nesta quinta-feira (8) o rumo das eleições para o Governo do estado do Rio de Janeiro, julgando o pedido de desistência do recurso de Anthony Garotinho (Republicanos) que, se acatado, dará a vitória do pleito a Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno. A sessão plenária está prevista para começar às 10h.

Os canais oficiais do TSE farão a transmissão do caso, que poderá ser acompanhado tanto pelo YouTube, quanto pela TV Justiça.

O que está em disputa?

Na votação para o governo do estado do último domingo (4), Douglas Ruas (PL) saiu na frente com 49,27% dos votos válidos e, logo em seguida, Eduardo Paes (PSD), com 42,76%, fechou a disputa pelo segundo turno.

Garotinho ficou logo em terceiro, com 3,17% dos votos, que podem ser transferidos para nulos no julgamento de hoje, causando uma recontagem que daria a Douglas Ruas mais de 50% dos votos válidos e, consequentemente, a vitória em primeiro turno.

Reprodução Eduardo Paes (PSD) - Douglas Ruas (PL) - Anthony Garotinho (Republicanos)









O que será julgado?

A polêmica permeia o cenário político carioca desde a sexta-feira (2), dois dias antes da eleição, quando o ministro Floriano de Azevedo Marques definiu que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos e deveriam constar como anulados sub judice no primeiro turno, em virtude de uma condenação por ato doloso de improbidade administrativa em 2018.

Apesar da decisão, o nome do candidato permaneceu registrado nas urnas porque a decisão do TRE-RJ que barrou o candidato foi tomada após o fechamento do sistema das máquinas.

A defesa de Garotinho tentou reverter o quadro com um recurso alegando que o período de inelegibilidade do ex-governador teria terminado em julho.

No domingo (4), dia da votação, Kassio Nunes Marques, ministro e presidente do STE, determinou que os votos recebidos pelo candidato fossem considerados no cálculo dos percentuais obtidos pelos concorrentes até que o tribunal superior tomasse uma decisão colegiada.

Em terceiro lugar nas urnas, Garotinho declarou, já na segunda-feira (5), que estava retirando o seu recurso que tentava manter a candidatura antes de uma decisão da justiça eleitoral. Logo, o TSE julgará na manhã de hoje se aceita ou não o pedido do candidato, para definir o futuro das eleições para o governo do estado do Rio.