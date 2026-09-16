A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 600 mil em espécie durante uma ação de combate a crimes eleitorais em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Segundo a corporação, a abordagem ocorreu após um trabalho de inteligência e troca de informações. Durante a ação, os policiais localizaram a quantia em dinheiro dentro de uma bolsa com uma mulher e no local também apreenderam documentos e planilhas que estavam com a suspeita.Após a apreensão, a mulher, que não teve o seu nome divulgado, foi encaminhada para prestar esclarecimentos, junto com todos os materiais encontrados, para a Delegacia da Polícia Federal em Niterói.
PF investiga origem do dinheiro
Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para esclarecer a origem dos R$ 600 mil apreendidos e qual seria a destinação da quantia.A apreensão ocorreu no contexto de uma ação voltada à apuração de crimes eleitorais, que não foram especificados pela corporação. A PF ainda informou que novas diligências poderão ser realizadas para aprofundar as investigações e identificar a relação entre o dinheiro encontrado e os possíveis crimes investigados.
Eleições em outubro: o que você precisa saber para votar em 2026
Com cronograma definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem diretrizes oficiais que orientam os partidos políticos e eleitores para as Eleições de 2026. Daqui exatos três meses, num domingo, milhões de pessoas vão às urnas para definir os novos representantes do país pelos próximos quatro anos - 2027 a 2030. Em caso de segundo turno para presidente da Repúblia e governador, a votação acontece em 25 de outubro.A Justiça Eleitoral tem como uma das principais regras para este pleito mantidas: o horário unificado da votação, independente dos fusos horários de algumas regiões do Brasil. Todas as sessões eleitorais do território nacional vão abrir os portões às 8h e encerram às 17h, dentro do horário oficial de Brasília.O eleitorado dos estados que tem fusos diferentes, como Mato Grosso do Sul, Amazônia, Rondônia e Roraima, por exemplo, devem ficar atentos aos relógios locais para seguir o período estipulado no horário de Brasilia para não perderem o prazo:
- 1 hora adiantado em relação a Brasília (quando são 17h na capital federal, nesses locais são 18h): Fernando de Noronha (PE).
- 1 hora atrás de Brasília (quando são 17h na capital federal, nesses locais são 16h): Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Amazonas (AM) — na maior parte do seu território.
- 2 horas atrás de Brasília (quando são 17h na capital federal, nesses locais são 15h): Acre (AC), Amazonas (AM) — 13 municípios que estão localizados no extremo oeste do estado.