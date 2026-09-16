Divulgação / Polícia Federal Dinheiro foi encontrado dentro de uma bolsa durante as investigações

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 600 mil em espécie durante uma ação de combate a crimes eleitorais em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, a abordagem ocorreu após um trabalho de inteligência e troca de informações. Durante a ação, oslocalizaram a quantia emdentro de uma bolsa com uma mulher e no local também apreenderamque estavam com a suspeita.

PF investiga origem do dinheiro



Após a, a, que não teve o seu nome divulgado, foi encaminhada para prestar esclarecimentos, junto com todos os materiais encontrados, para a Delegacia da Polícia Federal em Niterói.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para esclarecer a origem dos R$ 600 mil apreendidos e qual seria a destinação da quantia.

A apreensão ocorreu no contexto de uma ação voltada à apuração deque não foram especificados pela corporação.

Divulgação / Polícia Federal Dinheiro apreendido pela PF

A PF ainda informou que novas diligências poderão ser realizadas para aprofundar as investigações e identificar a relação entre o dinheiro encontrado e os possíveis









Eleições em outubro: o que você precisa saber para votar em 2026



Com cronograma definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem diretrizes oficiais que orientam os partidos políticos e eleitores para as Eleições de 2026. Daqui exatos três meses, num domingo, milhões de pessoas vão às urnas para definir os novos representantes do país pelos próximos quatro anos - 2027 a 2030. Em caso de segundo turno para presidente da Repúblia e governador, a votação acontece em 25 de outubro.

A Justiça Eleitoral tem como uma das principais regras para este pleito mantidas: o horário unificado da votação, independente dos fusos horários de algumas regiões do Brasil. Todas as sessões eleitorais do território nacional vão abrir os portões às 8h e encerram às 17h, dentro do horário oficial de Brasília.

1 hora adiantado em relação a Brasília (quando são 17h na capital federal, nesses locais são 18h): Fernando de Noronha (PE).

1 hora atrás de Brasília (quando são 17h na capital federal, nesses locais são 16h): Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Amazonas (AM) — na maior parte do seu território.

2 horas atrás de Brasília (quando são 17h na capital federal, nesses locais são 15h): Acre (AC), Amazonas (AM) — 13 municípios que estão localizados no extremo oeste do estado.

O eleitorado dos estados que tem fusos diferentes, como Mato Grosso do Sul, Amazônia, Rondônia e Roraima, por exemplo, devem ficar atentos aos relógios locais para seguir o período estipulado no horário de Brasilia para não perderem o prazo:



