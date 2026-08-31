Foto: Lucas Benevides Mulheres reunidas na escadaria da Câmara, que teve a fachada iluminada de lilás

Fortalecer a rede de proteção e ampliar o enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse é o objetivo do Agosto Lilás, campanha desenvolvida pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal da Mulher, que neste ano celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha. Para simbolizar o mês de mobilização, conscientização e reafirmação do compromisso da cidade com a defesa dos direitos das mulheres, a Câmara Municipal, que sediou o ato de abertura, no início do mês, teve sua fachada iluminada de Lilás.

Um dos eventos de destaque da programação do Agosto Lilás foi a edição especial do evento "Secretaria da Mulher e CEAM na rua: informação, direitos e música", realizado na última quinta-feira (27), ao lado do Terminal Rodoviário de Niterói, no Centro da cidade.

Cerca de 900 mulheres passaram pelo local e receberam panfletos com os programas que a Secretaria da Mulher oferece, além de informações sobre os equipamentos de enfrentamento à violência, como o Centro Especializado em Atendimento à Mulher (CEAM) e as unidades do Núcleo de Acolhimento à Mulher (NUAM).

A programação do Agosto Lilás, de acordo com a administração municipal, reforça as iniciativas voltadas para a proteção e o acolhimento das mulheres. Ainda segundo a Prefeitura, apontando os dados consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), Niterói completou 17 meses sem registros de feminicídio ; a cidade teve zero ocorrências entre janeiro e julho de 2026. No mesmo período de 2025, foram registrados dois casos.

Foto: Claudio Fernandes Centro Especial de Atendimento à Mulher (CEAM)





O último feminicídio ocorreu em fevereiro do ano passado.

Rede de Proteção

Ainda segundo a gestão municipal, o resultado está associado à rede de proteção e acolhimento às mulheres, formada por serviços de atendimento especializado do município e ações de prevenção à violência.

Entre as iniciativas estão o Auxílio Social para vítimas, pago por seis meses podendo ser prorrogado por mais seis meses, no valor de R$ 1.518 mensal; o aplicativo SOS Mulher, sistema funciona por georreferenciamento, permitindo que a equipe da Patrulha Guardiã Maria da Penha seja direcionada para o local exato onde a mulher está em situação de risco, além do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Neuza Santos), as cinco unidades do Núcleo de Acolhimento à Mulher (NUAM) e a Casa Acolher Bárbara Siqueira, voltada ao acolhimento emergencial e provisório de mulheres em situação de violência, com ou sem filhos, e a Sala Lilás.

São equipamentos que oferecem orientação, acompanhamento e encaminhamento para mulheres em diferentes situações de vulnerabilidade.

As mulheres de Niterói ainda contam coma iniciativa chamada Caminho Lilás, lançada em junho de 2025. O Caminho Lilás busca alcançar todas as mulheres, inclusive aquelas com acesso limitado a dispositivos tecnológicos, garantindo o direito à informação.

Foto: Claudio Fernandes Totem da ação Caminho Lilás

Totens informativos foram instalados em dez locais estratégicos da cidade, contendo um guia com serviços essenciais para acolher, orientar e dar suporte às mulheres vítimas de violência. O mapa inclui uma linha lilás conectando o totem ao equipamento mais próximo, além de um QR Code que direciona a usuária para um aplicativo ou uma página da internet. O mapa interativo informa todos os pontos de interesse e está integrado ao Google Maps, permitindo traçar rotas personalizadas.

Também há uma listagem com informações detalhadas sobre os equipamentos, indicando os tipos de atendimento oferecidos como jurídico, psicossocial, acolhimento e saúde. Estão disponíveis ainda os canais telefônicos de urgência, como o número 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o celular (21) 97244-4033, da Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal.

Niterói por Elas

A mulheres também contam com o programa Niterói por Elas, uma iniciativa transversal do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados de Niterói, que integra políticas públicas voltadas à garantia de direitos femininos, traz, dentro do planejamento estratégico da cidade, metas muito bem definidas para cada área da administração, com a prioridade da promoção da igualdade de gênero e da prevenção à violência contra a mulher.

De acordo com a administração, cada secretaria tem ao menos uma meta voltada para a promoção da igualdade de gênero e da prevenção à violência contra a mulher.

A secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia, afirma que Niterói segue trabalhando diariamente para que todas as mulheres permaneçam vivas e em segurança em Niterói. Ela enfatiza que esse enfrentamento só é possível graças a “uma rede muito articulada, que dialoga e atua de forma integrada”.