A Polícia encontrou um carro conhecido como “Caveirão do Crime” após ele se envolver em um acidente na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.
O veículo em questão, é um dos modelos adaptados por traficantes e é equipado com blindagem e “seteiras”, que são buracos para que de dentro do carro, os bandidos possam colocar apenas a ponta das armas para efetuar disparos, simulando algo parecido com os blindados da Polícia Militar chamados popularmente de “caveirão”.
Ao iG, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que não houve perseguição. De acordo com o comando do 16° BPM (Olaria), um veículo, que havia registro de roubo, foi encontrado e recuperado pelos agentes após se envolver em um acidente.
O caso aconteceu na Avenida Brás de Pina, na Vila da Penha, na Zona Norte da cidade e ainda, segundo a polícia informou ao iG, os ocupantes que estavam dentro do carro no momento do acidente fugiram antes da chegada dos policiais que atenderam a ocorrência.
Mesmo assim, após recuperar o carro, o policiamento foi reforçado na região.
Carro atingiu o muro de uma unidade de saúde
No acidente em questão, o carro bateu no muro da Clínica da Família Aloysio Augusto Novis. O iG tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber se o caso afetou o funcionamento da unidade, mas ainda não obteve resposta.
O local do acidente fica de frente para a estação do BRT Guaporé e durante algumas horas, o trânsito da região foi afetado com lentidão, devida a uma faixa da avenida Brás de Pina que teve de ser ocupada para o atendimento da ocorrência.