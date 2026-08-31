Reprodução Caveirão do Crime

A Polícia encontrou um carro conhecido como “Caveirão do Crime” após ele se envolver em um acidente na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

Caverao do tráfico bateu na porta da clínica da família na penha na contra mão cheio de vagabundo o carro com seteira nos vidros Segundo relato seria da caixa d'água , saíram correndo gritando Jorginho e mutano bunda de chuveiro pic.twitter.com/QpcNyNnlxt— Quitungo , Guaporé e Brás de Pina (@denucieqtg) August 31, 2026





O veículo em questão, é um dos modelos adaptados por traficantes e é equipado com blindagem e “seteiras”, que são buracos para que de dentro do carro, os bandidos possam colocar apenas a ponta das armas para efetuar disparos, simulando algo parecido com os blindados da Polícia Militar chamados popularmente de “caveirão”.

Ao iG, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que não houve perseguição. De acordo com o comando do 16° BPM (Olaria), um veículo, que havia registro de roubo, foi encontrado e recuperado pelos agentes após se envolver em um acidente.

O caso aconteceu na Avenida Brás de Pina, na Vila da Penha, na Zona Norte da cidade e ainda, segundo a polícia informou ao iG, os ocupantes que estavam dentro do carro no momento do acidente fugiram antes da chegada dos policiais que atenderam a ocorrência.

Mesmo assim, após recuperar o carro, o policiamento foi reforçado na região.





Carro atingiu o muro de uma unidade de saúde

No acidente em questão, o carro bateu no muro da Clínica da Família Aloysio Augusto Novis. O iG tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber se o caso afetou o funcionamento da unidade, mas ainda não obteve resposta.

Reprodução / Cor-Rio Trânsito na região foi afetado pela ocorrência





O local do acidente fica de frente para a estação do BRT Guaporé e durante algumas horas, o trânsito da região foi afetado com lentidão, devida a uma faixa da avenida Brás de Pina que teve de ser ocupada para o atendimento da ocorrência.