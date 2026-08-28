Depois de dois dias de chuvas intensas, o Rio de Janeiro volta a ter o tempo estável nesta sexta-feira (28). Segundo o sistema meteorológico da prefeitura “Alerta Rio”, o dia será de poucas nuvens e sem previsão de chuva.
Os ventos na cidade estarão fracos a moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) e as temperaturas também vão subir, com a máxima prevista chegando a 33°C.
Previsão para os próximos dias
No final de semana, tanto no sábado (29), quanto no domingo (30) , a nebulosidade estará variada, mas a previsão segue sem possibilidade de chuva.
Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos durante a manhã, e as temperaturas continuarão elevadas.
A partir da tarde de sábado e indo até a próxima segunda-feira (31), a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30%.
Na terça-feira (01), o tempo vira com a chegada de uma frente fria que muda o tempo no Rio.
A previsão volta a ser de pancadas de chuva de moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento forte (de 52km/h a 76km/h).
Além da instabilidade, as temperaturas caem de maneira acentuada.
Cidade enfrentará baixa umidade
Com as taxas de umidade bem baixas nos próximos dias, já sendo um dos efeitos sentidos do "Super El Niño", a prefeitura do Rio fez um alerta com recomendações à população carioca.
- Beba água;
- Mantenha os ambientes arejados;
- Faça refeições leves;
- Cuide de idosos, crianças, animais de estimação e plantas.
- Acompanhe as atualizações nas redes sociais do COR
Recomendações em caso de vento forte:
- Também com a possibilidade de ventos acima dos 50 km/h no final de semana, a Prefeitura deixou as seguintes recomendações:
- Não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas;
- Evite esportes ao ar livre;
- Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas;
- Não deixe objetos soltos no quintal;
- Feche o registro de gás da casa;
- Feche portas e janelas;
- Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas;
- Feche persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.