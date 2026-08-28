Reprodução Drone da Polícia Militar localizou grupo de traficantes que fugiu durante operação

A Polícia Militar do Rio de Janeiro usou drones para monitorar criminosos que fugiram para uma zona de mata durante operação, ainda em andamento, em diversas comunidades da Zona Oeste,desde a manhã desta sexta-feira (28)





A ação é comandada por agentes do 14°BPM (Bangu) e as imagens captadas pelos drones de monitoramento da corporação são de um grupo de criminosos que fugiram da comunidade do 48, em Senador Camará.

Em nota, a PM informou que as equipes permanecem no terreno e realizam buscas para localizar e capturar os fugitivos.

Ao iG, a corporação confirmou que as ações desta sexta acontecem no Complexo de Camará, nas comunidades do Sapo, Sossego, 48 e Santo André.

Tiroteio fecha 38 escolas, hospitais e desvia ônibus no Rio

38 escolas tiveram as suas atividades suspensas e fecharam na manhã desta sexta-feira (28) devido a a operação da Polícia Militar que acontece no Complexo de Senador Camará, segundo informou Secretaria Municipal de Educação em nota ao iG.

Além das escolas, a Secretaria Municipal de Saúde informou ao iG que até o momento, oito unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial que atendem a região também suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Outras duas unidades da região mantêm o atendimento, porém sem as atividades externas que costumam ser realizadas no território, como as visitas domiciliares.





Ônibus desviaram rotas



A Rio Ônibus informou que também devido aos reflexos dos confrontos da operação, quatro linhas foram desviadas e não estão circulando pela região por questões de segurança.

Veja as linhas afetadas:

731 (Campo Grande-Marechal Hermes)

737 (Santíssimo-Cascadura)

926 (Senador Camará-Penha)

SV790 (Campo Grande-Cascadura)

Saldo da Operação

Saldo da Operação

Ao iG, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento e, até então, um suspeito foi detido, dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos.