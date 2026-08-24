Reprodução / PMERJ Homem se vestiu de merendeiro para tentar escapar da Polícia

Um homem que portava um fuzil tentou se disfarçar de merendeiro após invadir uma escola, enquanto fugia da polícia, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a ação aconteceu durante uma operação conduzida por agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) na comunidade do Pombo sem Asa, em Vargem Grande.

Ainda de acordo com a PMERJ em nota, a ação era para desarticular e enfraquecer quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas nas comunidades da região.

Houve troca de tiros no local e, durante o confronto, um dos homem armado com o fuzil fugiu da comunidade ao dar de frente com os agentes. No processo de fuga, ele invadiu a Escola Municipal Frei Gaspar, no Recreio dos Bandeirantes, pulando um dos muros.

Dentro da escola, o criminoso largou a arma e pegou um dos uniformes dos funcionários da cozinha, responsáveis pela merenda dos alunos, tentando se disfarçar. Mas ao entrar unidade, os policiais reconheceram o homem e o prenderam em flagrante.

Nas imagens da prisão, é possível ver o criminoso vestido todo de branco com o avental de merendeiro, touca higiênica e botas.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o homem, que não teve o seu nome revelado, é de Vila Velha (ES) e acusado de envolvimento com o tráfico de drogas.

Além dele, outras três pessoas foram presas junto com dois fuzis e três pistolas apreendidos. A Operação aconteceu simultaneamente nas comunidades Pombo sem Asa e Cascatinha, ambas na Zona Sudoeste da cidade.





Reprodução / PMERJ Materiais apreendidos durante a operação da Polícia Militar





Aulas foram transferidas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a ação dos policiais que localizou e prendeu o homem aconteceu antes do horário de início das aulas.

Por conta disso, todas as atividades da unidade foram transferidas para a Escola Municipal Teófilo Moreira, que fica próximo do local.