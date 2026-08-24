Um homem que portava um fuzil tentou se disfarçar de merendeiro após invadir uma escola, enquanto fugia da polícia, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a ação aconteceu durante uma operação conduzida por agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) na comunidade do Pombo sem Asa, em Vargem Grande.
Ainda de acordo com a PMERJ em nota, a ação era para desarticular e enfraquecer quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas nas comunidades da região.
Houve troca de tiros no local e, durante o confronto, um dos homem armado com o fuzil fugiu da comunidade ao dar de frente com os agentes. No processo de fuga, ele invadiu a Escola Municipal Frei Gaspar, no Recreio dos Bandeirantes, pulando um dos muros.
Dentro da escola, o criminoso largou a arma e pegou um dos uniformes dos funcionários da cozinha, responsáveis pela merenda dos alunos, tentando se disfarçar. Mas ao entrar unidade, os policiais reconheceram o homem e o prenderam em flagrante.
Nas imagens da prisão, é possível ver o criminoso vestido todo de branco com o avental de merendeiro, touca higiênica e botas.
Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o homem, que não teve o seu nome revelado, é de Vila Velha (ES) e acusado de envolvimento com o tráfico de drogas.
Além dele, outras três pessoas foram presas junto com dois fuzis e três pistolas apreendidos. A Operação aconteceu simultaneamente nas comunidades Pombo sem Asa e Cascatinha, ambas na Zona Sudoeste da cidade.
Aulas foram transferidas
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a ação dos policiais que localizou e prendeu o homem aconteceu antes do horário de início das aulas.
Por conta disso, todas as atividades da unidade foram transferidas para a Escola Municipal Teófilo Moreira, que fica próximo do local.