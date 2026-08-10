Divulgação / CBMERJ Bombeiros podem ser acionados por aplicativo, no Rio

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) pode ser acionado para ocorrências de maneira prática e rápida através do aplicativo 193 RJ. Segundo a corporação, em 10 meses no ar, a ferramenta ampliou os canais de solicitação de socorro em todo o território fluminense.

Como funciona o aplicativo



Após dias conturbados, em que o Rio de Janeiro sofreu por conta das diversas ocorrências espalhadas pela cidade causadas pelo, mais de 12 mil pessoas fizeram o download da ferramenta na última semana.

Segundo a CBMERJ, o aplicativo foi construído com uma interface simples e com geolocalização em tempo real, que permite que o cidadão comunique rapidamente casos como incêndios, acidentes de trânsito, vazamentos de gás e até tentativas de suicídio.

As informações são enviadas diretamente para a central de operações da corporação, permitindo o despacho mais ágil das equipes e reduzindo o tempo de resposta nas ocorrências.

O acesso aoé realizado por meio da conta Gov.br, garantindo a identificação do usuário e a proteção dos dados. A plataforma também permite acompanhar, em tempo real, o andamento do atendimento.

Ele tem uma série de vantagens que vão acelerar a emissão e a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros no local de emergência. A primeira é que o acionamento é feito através de um CPF cadastrado. Isso vai ajudar também a reduzir a quantidade de trotes que a gente recebe no dia a dia na central 193. A segunda vantagem que nós temos também é que a gente consegue agora precisar o local que tem a ocorrência. A gente consegue enviar através do endereço georreferenciado pelo GPS a localização exata daquela emergência. Isso vai facilitar e acelerar a chegada das nossas viaturas. Fábio Contreira - Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros

Segundo o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Fábio Contreras, a ferramenta é o que há de mais moderno em tecnologia da corporação sendo mais uma forma da população acionar o serviço, com diversas vantagens:





Reprodução Fábio Contreiras ´Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro





Ainda segundo o Tenente Coronel, outra grande vantagem do aplicativo é que ele também tem recursos de acessibilidade de fala e de audição. Pessoas que têm deficiência nessa área conseguem utilizar o aplicativo sem maiores problemas.







Aplicativo não substitui o telefone



Segundo destacou o Corpo de Bombeiros, o aplicativo não substitui a ligação para o telefone 193.

A ferramenta, funciona como um canal complementar, ampliando as possibilidades de acionamento e tornando o atendimento ainda mais ágil.