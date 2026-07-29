Reprodução DEAT

Um vendedor ambulante foi preso em flagrante após cobrar de um turista polonês cerca de R$8,5 mil por uma caipirinha, no chamado "golpe da maquininha", na orla da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Pouco tempo depois da ação, o suspeito foi levado por policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Segundo aem nota enviada ao, o homem que foiofereceu a bebida aona altura do Posto 3 da praia de Copacabana pore o turista informou que o pagamento seria feito com cartão de crédito. Após concluir a compra, a vítima percebeu que, ao invés do valor combinado, havia sido cobrado o valor de

Além dessa cobrança indevida, houve ainda novas tentativas de realizar outras três transações com o cartão do turista. As operações foram recusadas, mas, juntas, ultrapassavam R$ 34 mil.

Assim que tomaram conhecimento do caso, policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT) iniciaram as buscas pela região e conseguiram localizar o suspeito ainda trabalhando na orla.

O homem, identificado como Geovani Moisés da Silva dos Santos, de 31 anos, foi reconhecido na hora pela vítima e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por estelionato.

De acordo com a Polícia Civil, Geovani já tinha antecedentes criminais por porte de drogas. Onão localizou a defesa do acusado.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar se ele tem envolvimento em outros golpes do mesmo tipo que vem sendo registrados em áreas turísticas da cidade.







Segundo caso em pouco mais de uma semana



Reprodução/ Pulsar Imagens Vendedor ambulante de caipirinha na praia





Este é o segundo caso do “golpe da maquininha” registrado em Copacabana em pouco mais de uma semana.

No último dia 20, outro homem foi preso após se passar por ambulante e vender duas caipirinhas de morango a um turista francês por R$ 80. Na hora do pagamento, ele teria manipulado a maquininha de cartão e cobrado quase R$ 8 mil da vítima sem que ela percebesse.

A Polícia Civil investiga se os casos têm ligação com grupos especializados em aplicar o "golpe da maquininha", que tem acontecido principalmente contra turistas nas praias do Rio de Janeiro.