MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Caixa Ecônomica Federal

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (21), uma operação atrás de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal.

Ao todo, foram 120 policiais federais que cumpriram 25 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital do Rio de Janeiro e em outras regiões do estado como: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio, além de Indaiatuba e Salto, em São Paulo.

A Operação, denominada "infiltrados" foi realizada pela PF com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público Federal.

Como o desvio era feito

Segundo as investigações, os criminosos conseguiam informações sigilosas dos clientes do banco e, através delas, conseguiam realizar os desvios de maneira eletrônica das contas das vítimas.

Ao todo, segundo a Polícia Federal, cerca de R$ 45 milhões foram desviados das contas, com a participação inclusive de servidores públicos e de outras pessoas investigadas que atuavam tanto no vazamento das informações, quanto em tentativas de embaraçar o sistema para dificultar possíveis investigações.

Em nota, a Polícia informou ainda que identificou na organização criminosa pessoas ligadas à lotérica ilegal, que davam suporte a todo o esquema.

Os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional, além de mais outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.





Posicionamento da Caixa

Em contato com o iG, a Caixa informu que está atuando em conjunto com a Polícia Federal e contribuindo com os órgãos de segurança pública em todas as investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações consideradas sigilosas, foram repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.

O banco ainda ressaltou ao iG que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos.

Por último, a Caixa ainda afirmou que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.