Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói Representantes de empresas beneficiadas pelo Niterói Empreendedora reunidos com o prefeito Rodrigo Neves (PDT) e equipe do programa

A Prefeitura de Niterói divulgou o balanço do programa Niterói Empreendedora, que oferece crédito produtivo a juro zero para impulsionar o comércio e os pequenos negócios.



A iniciativa, destinada a Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, microempresas, empresas de pequeno porte, startups e permissionários de bancas de jornais que possuem sede em Niterói, foi criada após o período mais agudo da pandemia da Covid-19, marcado pelo isolamento social e o fechamento temporário de portas.

O incentivo financeiro varia conforme o porte do negócio: de até R$ 21 mil para MEIs e autônomos, e até R$ 200 mil para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), com margem de até R$ 300 mil para projetos especiais.

Além disso, são oferecidos prazos de amortização de até 36 meses e carência estendida de um ano inteiro.

Ao todo, dos R$ 200 milhões disponíveis, R$ 27,2 milhões já foram injetados no comércio local.

As pequenas empresas concentram a maior parte dos recursos, com cerca de R$ 24,3 milhões (89,4%), enquanto os MEIs e as microempresas, juntas, somam R$ 2,4 milhões em crédito.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), destaca os resultados positivos da iniciativa.

Quando em 2019 e 2020 eu pedia a Deus sabedoria e serenidade para conduzir a cidade naquela pandemia, que foi um verdadeiro caos no mundo, tomamos as decisões certas. Destinamos recursos do nosso fundo soberano e criamos o Empresa Cidadã, pagando o salário de milhares de trabalhadores por 15 meses para manter as nossas empresas vivas. Rodrigo Neves, prefeito de Niterói

Ainda segundo ele, o pós-pandemia provou o acerto dessa estratégia.

O prefeito afirma ainda que, enquanto o comércio do Rio de Janeiro infelizmente encolheu, o de Niterói se manteve pulsante e o Niterói Empreendedora é o desdobramento desse compromisso.

Esse fundo de R$ 200 milhões não é um favor do prefeito. É o reconhecimento de que, sem o micro e o pequeno comerciante da ponta, não há desenvolvimento sustentável. Estamos dividindo a solidez fiscal do município com quem acorda cedo para gerar emprego e riqueza em nossa cidade Prefeito Rodrigo Neves





Impactos do programa

Muitos empresários enxergaram no Niterói Empreendedora uma oportunidade de crescer o seu negócio.

Ana Motta, administradora da Shoe Store Comércio de Calçados, localizada no Centro e com 18 anos de história, relata que a i niciativa veio no momento certo.

O comércio estava numa fase bem complicada, em um pós-pandemia ainda e agora veio o Niterói Empreendedora que vai nos ajudar muito a alavancar nossos negócios. Tenho muita gratidão à administração do Rodrigo Neves. Só quem passa por apertos saberá valorizar isso. E, com certeza, nesses anos que a gente tem para liquidar a Niterói Empreendedora, vou ter um crescimento muito satisfatório. Vou trabalhar muito para isso. Ana Motta, administradora da Shoe Store Comércio de Calçados

























Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói Ana Motta, da Shoe Store Comércio de Calçados, recebe cheque de R$ 160 mil das mãos do prefeito Rodrigo Neves durante entrega de recursos do Niterói Empreendedora





































Iracilda da Silva Diniz, mais conhecida como Cida Baiana do Acarajé do Campo de São Bento, saiu da Bahia há 49 anos e afirma que também viu o programa como uma oportunidade.

A primeira palavra é gratidão. A Deus, a Niterói, ao nosso prefeito. Estou muito feliz desde que recebi o contrato. Fiquei na expectativa e fui agraciada. Tenho um ponto fixo, que é a minha fábrica, também aqui em Niterói, além de ter um ponto no Campo de São Bento. Pretendo, com esse capital, ampliar mais os meus negócios, comprar maquinários mais modernos e aumentar a produção de acarajé e doce. Iracilda da Silva Diniz, ou Cida Baiana do Acarajé do Campo de São Bento.

























Como participar

Para ter acesso ao crédito, a empresa precisa ter endereço em Niterói e mais de um ano de funcionamento. Os limites de concessão variam de acordo com o porte do negócio:

até R$ 21 mil para microempreendedores individuais (MEI), profissionais autônomos e liberais;

até R$ 50 mil para startups;

até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornal da cidade;

até R$ 200 mil para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP);

até R$ 300 mil para projetos especiais.

Os interessados podem realizar a inscrição on-line pelo site oficial do programa ou buscar atendimento presencial no Niterói Empreendedora, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188 – Centro).

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.

*Estagiária sob supervisão



