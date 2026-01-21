Chuva e céu encoberto marcam a manhã desta quarta-feira (21)
O Rio de Janeiro segue com tempo instável nesta quarta-feira (21), sob influência de áreas de instabilidade que mantêm a chuva e a queda de temperatura na capital fluminense. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o dia será de céu nublado a encoberto, com chuvas fracas a qualquer momento do dia e chuvas de mais intensidade nos períodos da manhã e da tarde.

Os ventos variam de fracos a moderados, enquanto as temperaturas permanecem em queda. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 25°C.


Previsão do tempo no Rio para os próximos dias

Entre quinta-feira e domingo (22 a 25), a atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste mantém o tempo instável no Rio de Janeiro. A previsão indica predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada em diferentes períodos.

Na quinta e na sexta-feira, a chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia. Já no sábado e no domingo, as pancadas estão previstas principalmente entre a tarde e a noite. Ao longo do período, os ventos seguem fracos a moderados.

A recomendação da prefeitura é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e atualizações dos órgãos oficiais, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos.

