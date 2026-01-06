Reprodução / Prolagos Interrupção no abastecimento afeta bairros de municípios do litoral fluminense.

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro acionou a Justiça contra a concessionária Prolagos, responsável pelo abastecimento de água em cidades do litoral do Rio de Janeiro, após moradores enfrentarem interrupções no fornecimento desde o dia 30 de dezembro. O rompimento de uma adutora deixou bairros de Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Búzios e Iguaba Grande sem água.

Em liminar, a Justiça determinou que a Prolagos restabeleça imediatamente o abastecimento nas localidades afetadas, sob pena de multa em caso de descumprimento. A Defensoria destacou a essencialidade do serviço de água, ressaltando que a falta prolongada compromete direitos básicos da população.





Prolagos se justificou

A Prolagos divulgou nota oficial informando que o rompimento da adutora foi a causa da interrupção e que equipes de manutenção foram mobilizadas para reparos emergenciais. A empresa orientou os moradores a priorizar o uso da água para atividades essenciais e manter reservatórios domésticos cheios.

Órgãos de defesa do consumidor, como o Procon de Iguaba Grande, orientaram moradores a registrar reclamações formais contra a concessionária para documentar oficialmente os transtornos enfrentados durante a falta de água.