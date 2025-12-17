Unsplash A capital paulista concentra o maior quantitativo de ocorrências

Moradores da região da Estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, realizaram uma manifestação no fim da noite desta terça-feira (16), após sucessivos picos de energia elétrica. O protesto ocorreu no sentido Guaratiba e provocou a interdição temporária da via.

Segundo relatos de moradores, a energia chegou a cair cerca de 11 vezes ao longo da noite, o que teria provocado a queima de eletrodomésticos em diversas residências. Insatisfeitos com a situação, os manifestantes foram às ruas para cobrar providências.

Em nota enviada ao Portal iG, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar (Pmerj) informou que, de acordo com o comando do 40º BPM (Campo Grande), policiais foram acionados para acompanhar a manifestação. Os agentes estiveram no local e liberaram a via. Não houve registro de alterações ou confrontos.

Já a Light informou que houve uma ocorrência pontual na região em razão das chuvas registradas na noite anterior. A concessionária afirmou ainda que o fornecimento de energia foi restabelecido e que equipes seguem monitorando a área.