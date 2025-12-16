Foto: Donatas Dabravolskas Calor extremo no Rio antecede mudança no tempo

O Rio de Janeiro enfrenta nesta terça-feira (16) um dia de calor extremo, com temperaturas elevadas e sensação térmica intensa em diferentes regiões da cidade. De acordo com o Sistema Alerta Rio e o Centro de Operações Rio (COR), a temperatura máxima pode chegar a 39 °C, principalmente em áreas das zonas norte e oeste da capital.

Ao longo do dia, o tempo permanece quente e abafado, com predomínio de sol entre nuvens. No entanto, a previsão indica mudança nas condições meteorológicas a partir do fim da tarde, quando o calor combinado à umidade favorece a formação de pancadas isoladas de chuva.

Essas instabilidades podem ocorrer de forma rápida, mas com potencial para raios e rajadas de vento, especialmente durante a noite. Segundo os órgãos municipais, há risco de transtornos pontuais, como alagamentos em pontos isolados e impacto no trânsito em horários de maior movimento.

Frente fria provoca queda de temperatura a partir de quarta-feira

A instabilidade prevista para a noite desta terça está associada à aproximação de uma frente fria pelo litoral fluminense. Com a passagem do sistema, a tendência é de queda nas temperaturas a partir de quarta-feira (17), encerrando o período de calor intenso registrado nos últimos dias.

A previsão aponta para tempo mais ameno na quarta-feira (17), com temperatura mínima prevista de 21 °C e máxima de 26 °C. Além da queda nos termômetros, o dia deve ter maior presença de nebulosidade em alguns períodos, antes da estabilização gradual das condições meteorológicas.

O Centro de Operações Rio segue em estágio de monitoramento e recomenda que a população acompanhe os comunicados oficiais, principalmente no período noturno, quando há maior chance de chuva, raios e ventos mais fortes.