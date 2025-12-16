Unsplash Pop-up sobre queda de energia alerta moradores em Guaratiba

No início da noite desta terça-feira (16), moradores da zona oeste do Rio de Janeiro, na região de Guaratiba, receberam no celular um pop-up alertando sobre possíveis quedas de energia elétrica. A mensagem gerou preocupação, pois indicava que a interrupção poderia ocorrer por conta de chuva, embora não estivesse chovendo no momento.

Procurada pelo Portal iG, a assessoria da Light esclareceu que a companhia não envia alertas de queda de energia por pop-ups ou notificações desse tipo. Ou seja, era um aviso falso.

De acordo com a empresa, todas as informações sobre interrupções são divulgadas apenas pelos canais oficiais, como o site oficial, redes sociais e pelo WhatsApp , através da assistente virtual Lia, que envia avisos conforme a região afetada.

Mesmo com o esclarecimento da Light, moradores relataram instabilidades na rede elétrica, como picos de luz e pequenas interrupções momentâneas em Guaratiba, causando preocupação.

Previsão do tempo no Rio de Janeiro

A semana começou com sol e aumento de nuvens pela manhã desta terça-feira (16), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite, segundo o Climatempo.

Na quarta-feira (17), o tempo permanece chuvoso, com temperaturas entre 22 °C e 26 °C, e na quinta-feira (18) o dia segue instável, com chuva leve e mínima de 21 °C e máxima de 24 °C.

Na sexta-feira (19), o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca, mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

No sábado (20), há chance de pancadas de chuva rápidas durante o dia e à noite, e no domingo (21), o sol predomina entre algumas nuvens, com menor possibilidade de chuva e temperatura variando de 22 °C a 29 °C.