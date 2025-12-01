BZE Studio Estrutura flutuante transforma a Baía de Guanabara em cenário natalino

A árvore de Natal flutuante da Enseada de Botafogo foi inaugurada neste domingo (30), em um evento que reuniu milhares de moradores e turistas na orla do Rio de Janeiro.

Pela primeira vez instalada na enseada, a estrutura passa a integrar o circuito de fim de ano da cidade.



Veja os números da árvore

A árvore tem 80 metros de altura, equivalente a um prédio de cerca de 30 andares, e utiliza mais de 2 milhões de luzes de LED. Montada sobre uma balsa na Baía de Guanabara, ela fica posicionada de forma centralizada, permitindo visualização de diversos pontos da orla, com o Pão de Açúcar ao fundo. O projeto foi desenvolvido pela iniciativa privada, com apoio operacional da Prefeitura do Rio.

BZE Studio A árvore de Natal flutua sobre uma balsa na Baía de Guanabara.









A noite de inauguração contou com apresentação de DJ e show da Orquestra do Samba com Pretinho da Serrinha, que antecederam o acendimento da estrutura.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) comemorou a estreia da nova atração e destacou que a cidade inicia dezembro com a maior árvore de Natal já instalada no Rio.

A prefeitura informou que a estrutura ficará montada até 6 de janeiro de 2026, e o espetáculo de luzes ocorre diariamente, de 19h até 0h, iluminando a orla de Botafogo.

Operação especial

A inauguração mobilizou uma operação integrada organizada pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), que contou com 105 câmeras monitorando a região, incluindo 33 instaladas especificamente para a atração. Um drone também foi utilizado para apoiar o acompanhamento das equipes.

Foto: BZE Studio Milhares de pessoas acompanharam a estreia da árvore flutuante na enseada de Botafogo.

realizou bloqueios na Enseada de Botafogo a partir das 16h, com fechamento total às 17h. O Aterro do Flamengo, já interditado para a área de lazer desde as 7h, permaneceu fechado até a dispersão do público.



A Comlurb direcionou 320 garis em três turnos para a limpeza da área, com apoio de veículos operacionais e a instalação de contêineres de grande e médio porte.







