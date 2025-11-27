Divulgação PRF Van é arremessada após batida na Dutra e um jovem morre no RJ

Um grave acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão deixou um homem morto e ao menos dez pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (27) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, no Sul do Rio de Janeiro. A colisão ocorreu por volta de 5h30, na altura do km 322, no sentido São Paulo.

Divulgação PRF Acidente ocorreu antes do amanhecer





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, um Ford carregado com chapas de mármore, bateu na traseira da van, que seguia com oito ocupantes. Com o impacto, o veículo menor foi lançado para fora da pista, atingindo a defensa metálica e, em seguida, um poste de publicidade às margens da rodovia.

Divulgação PRF Com o impacto, o veículo menor foi lançado para fora da pista





Um passageiro de 29 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da van e outros seis passageiros foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Resende. O total de vítimas feridas chega a dez, segundo as primeiras informações da corporação.





Ainda conforme a PRF, após a colisão, o motorista do caminhão evadiu e deixou o veículo estacionado dentro do posto de combustíveis Graal Itatiaia. Até a última atualização, ele não havia sido encontrado. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos no local.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A rodovia registrou lentidão durante a manhã por causa do atendimento às vítimas e dos trabalhos periciais.