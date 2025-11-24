Operação do Guandu será interrompida para manutenção preventiva nesta terça-feira (24) Foto: Divulgação

A Cedae anunciou que o Sistema Guandu terá a operação interrompida nesta terça-feira (25), das 2h às 20h (horário de Brasília), para a realização de uma manutenção preventiva. A suspensão temporária da produção de água deve afetar o abastecimento no Rio de Janeiro e em municípios da Baixada Fluminense, todos atendidos pela Águas do Rio. Moradores são orientados a reservar água para atividades essenciais.

De acordo com a estatal, a parada — tradicionalmente feita às vésperas do verão — é necessária para preparar as estruturas do sistema para o período de maior consumo. Técnicos vão instalar novos equipamentos, realizar inspeções de segurança, revisar e substituir peças e fazer a limpeza de áreas que não podem ser acessadas durante a operação normal.

A interrupção vai atingir o Centro, zona norte e a zona sul da capital, além das seguintes cidades do estado do Rio de Janeiro: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

A Águas do Rio informou que também aproveitará as 18h de paralisação para avançar no programa de modernização do sistema de abastecimento na capital fluminense e na Baixada.

A normalização do fornecimento deve começar a partir das 2h de quarta (26), assim que a Cedae restabelecer a produção total do Sistema Guandu. O processo, no entanto, será gradual e pode levar até 72h — ou mais — em áreas altas, regiões que ficam nas pontas da rede ou locais que enfrentarem ocorrências durante o retorno do serviço.

A Águas do Rio orienta que moradores armazenem água para necessidades básicas e adiem tarefas que exijam grande consumo até a regularização. O abastecimento emergencial por caminhão-pipa será priorizado para hospitais, unidades de urgência e emergência.



