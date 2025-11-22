Reprodução/redes sociais Rodrigo Vasconcellos Nascimento foi baleado na megaoperação que deixou 122 mortos

Morreu, no fim da madrugada deste sábado (22), o quinto policial ferido durante a megaoperação realizada no último dia 28 de outubro nos complexos da Penha e Alemão, no Rio de Janeiro.

Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ª DP (Pavuna), estava internado há 20 dias no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, desde a “Operação Contenção”, que deixou mais 121 mortos, sendo outros quatro policiais.



Leia mais: Polícia identifica todos os 117 suspeitos mortos em megaoperação

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro lamentou o falecimento e destacou o trabalho de Nascimento na corporação.



"Mais uma vez, sentimos a dor de perder um dos nossos em decorrência da violência praticada por terroristas que afrontam o Estado e colocam a população em risco. Rodrigo honrou a nossa instituição. Sua coragem e comprometimento permanecem como exemplo. É por ele - e por todos que tombaram em serviço - que não iremos recuar. Sua ausência jamais será esquecida", afirmou em comunicado.



Nas redes sociais, o governador Cláudio Castrou (PL) comentou a morte do policial civil.



"Rodrigo, que era lotado na Delegacia da Pavuna, honrou a Polícia Civil e o nosso estado com sua coragem, dedicação e compromisso inabalável com a missão de proteger a população fluminense. Seu nome ficará marcado na nossa história como exemplo de bravura e amor ao dever. Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de farda desse herói", disse.



Também das redes sociais, o comissário da Polícia Civil Ricardo Sá lamentou a morte do colega e disse que estava com a vítima no momento do confronto.



“Hoje a Polícia Civil e o estado do Rio de Janeiro amanhecem de luto. Mas o herói se foi. Na operação do dia 28, eu estava em um grupo com ele. E naquela imagem que circula, onde dois policiais são baleados e arrastados, um é o Rodrigo. Lutou bravamente para sobreviver”, afirmou.





Os outros quatro agentes que morreram na megaoperação foram Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Bope; Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope; Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, comissário da 53ª DP (Mesquita), e Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna).

Entre os feridos está o delegado assistente da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) Bernardo Leal Anne Dias, que permanece internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.



Com a morte do quinto policial civil, sobe para 122 o número de mortos na megaoperação de 28 de outubro.