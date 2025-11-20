Foto: Reprodução Ressaca deve atingir a orla do Rio a partir da madrugada de sexta

O Rio de Janeiro que amanheceu nesta quinta-feira (20) com chuva fraca, viu o tempo melhorar ao longo da tarde, com abertura de sol e temperatura máxima de 28°C. Para quem ainda pretende aproveitar o feriado prolongado de Zumbi dos Palmares, o clima muda bastante entre esta sexta, sábado e domingo.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla da cidade. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura (COR-Rio), o fenômeno terá início às 3h desta sexta-feira (21/11) e previsão de término às 21h do mesmo dia . As ondas podem chegar a 2,5 m de altura.

O COR-Rio orienta que a população evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos durante o período de ressaca, além de não permanecer em mirantes ou áreas muito próximas ao mar. O órgão recomenda ainda que frequentadores de praias sigam as instruções do Corpo de Bombeiros e que pescadores evitem navegar enquanto o mar estiver agitado. Ciclistas também devem ter atenção, especialmente se as ondas estiverem alcançando a ciclovia. Em caso de acidentes, o COR-Rio reforça que ninguém tente realizar resgates por conta própria, devendo acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Apesar do mar agitado, a temperatura sobe nesta sexta, com máxima prevista de 30°C.

No sábado (22/11), o destaque será o forte calor. A máxima pode chegar a 35°C, o que deve movimentar as praias ao longo do dia.

No domingo (23/11), as temperaturas voltam a cair, com mínima de 21°C e máxima de 28°C. O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.



