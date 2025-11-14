Instagram Nutricionista e influencer Diana Arêas, 39 anos

A nutricionista e influencer Diana Arêas, de 39 anos, foi encontrada morta na área comum de seu condomínio, o Unique Towers, na Avenida Manhães Barreto, no bairro Jardim Maria de Queiroz, nesta quinta-feira (14), em Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. As informações são do NY Post.

A influencer, que mantinha 200 mil seguidores no Instagram, foi hospitalizada após socorristas serem chamados em seu apartamento e a levaram para o Hospital Geral Ferreira Machado após encontrarem lacerações por todo o corpo.

O HFM informou, em nota, que Diana deu entrada na parte da manhã com cortes nos pulsos e pescoço. Fez sutura, tomou vacina antitetânica e, ainda pela manhã, deixou o hospital sem alta médica.

O corpo de Diana foi liberado para sepultamento pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta tarde em Bom Jesus do Norte, onde reside sua família, de acordo com o Jornal Online Campos 24 Horas.