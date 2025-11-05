Reprodução Jovem aparece com o filho andando na rua instantes antes de ser assassinada

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiros nesta terça-feira (04) em uma rua de Sepetiba, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto passeava com o filho no carrinho de bebê. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Laís de Oliveira Gomes Pereira foi morta por volta das 11h da manhã, logo depois de deixar a filha de quatro anos na escola. Ela aparece em imagens, em uma travessa, empurrando um carrinho em que estava o outro filho, de dois anos.

Crime em plena luz do dia

Segundo os investigadores, a vítima foi assassinada logo após virar a esquina da travessa, pouco antes do meio-dia. As imagens mostram uma dupla em uma moto que estaria seguindo Laís.

Segundo a polícia, um dos ocupantes da moto desceu do carro e disparou contra Laís, que morreu na hora. O filho de dois anos que estava com a jovem não ficou ferido.





A perícia foi feita no local e os agentes buscam outras câmeras na região que possam ajudar a elucidar o caso.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) informou ao portal iG que, até as últimas atualizações desta quarta (05), estavam realizando diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.