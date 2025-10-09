Reprodução/PCRJ Polícia Civil

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante nesta terça-feira (7) por agentes da 34ª DP (Realengo), na Zona Oeste do Rio, suspeita de matar e ocultar o corpo do próprio filho recém-nascido. De acordo com a Polícia Civil, o bebê nasceu com vida, mas acabou morrendo por falta de socorro. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



As investigações começaram depois que um hospital da região avisou à polícia sobre a chegada da jovem com sinais de parto recente, mas sem o bebê. A partir daí, os agentes ouviram parentes e testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança e mensagens de celular para entender o que havia acontecido.



Segundo a Polícia Civil, a suspeita escondeu a gravidez da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de segunda-feira (6), em Realengo. Em seguida, ela teria enrolado o bebê e a placenta em tecidos e sacolas plásticas, jogando tudo na lixeira do condomínio onde mora.



Ainda conforme a investigação, a jovem tinha planos de interromper a gestação ou entregar o bebê a outras pessoas. Ela chegou a procurar remédios abortivos pela internet e em conversas com conhecidos.



Os exames médicos confirmaram o parto recente, compatível com o período relatado pelos investigadores. Diante das evidências, ela foi presa em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.



Após a prisão, os policiais fizeram buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido levado pelo caminhão de lixo do condomínio. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte e da ocultação.