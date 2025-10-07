Reprodução Câmeras corporais registraram momento em que o policial realizou a ação

O cabo da Polícia Militar Leandro Silva Pereira dos Santos teve a prisão preventiva decretada após ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por crimes cometidos durante uma operação no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, em janeiro deste ano. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



Segundo a investigação, o policial é acusado de invadir uma residência, roubar pertences e constranger moradores durante a ação, realizada na madrugada de 15 de janeiro de 2025. Câmeras acopladas à farda de Leandro registraram a entrada irregular na casa e os atos de violência.



De acordo com a denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar, o cabo e outros agentes (ainda não identificados) impediram que os moradores saíssem do imóvel, destruíram uma câmera de segurança e levaram camisas, perfumes e uma luva tática. Um dos moradores também teria sido impedido de filmar a abordagem.



Leandro foi denunciado pelos crimes de roubo qualificado, violação de domicílio qualificada, constrangimento ilegal e dano simples. As penas previstas variam de seis meses a 15 anos de prisão, podendo ser ampliadas devido ao uso de arma de fogo, abuso de autoridade e participação de mais de uma pessoa nos delitos.



A prisão preventiva foi decretada pela Auditoria da Justiça Militar após pedido do MPRJ. As investigações continuam para identificar os demais policiais envolvidos na ação.