Homem é dado como morto pelo SUS por engano
Reprodução/Instagram
Homem é dado como morto pelo SUS por engano

O argentino Matías Roitberg, de 25 anos, viveu uma situação inusitada no Rio de Janeirodescobriu que estava oficialmente morto no Sistema Único de Saúde (SUS). Morador do Brasil há mais de dez anos e aluno de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele só soube da “morte” na última quinta-feira (4), quando foi retirar sua carteira de vacinação no campus do Fundão.

“Um funcionário pegou minha carteira separada e disse: ‘Ah, é você que morreu, né?’” , contou Matías, que teria “falecido” em 2 de outubro de 2023. “Meus amigos caíram na risada, e eu não sabia se ria ou se ficava preocupado”, disse o argentino nas redes sociais.

Ao tentar entender o que havia acontecido, o estudante descobriu que não apenas seu óbito havia sido registrado, como também seus dados haviam sido adulterados. O nome do pai aparecia como “Slenderman”, personagem de terror da internet, e até sua cor de pele foi alterada no sistema.

Temendo que fosse golpe, Matías procurou a Clínica da Família Rocha Maia, em Botafogo, mas só conseguiu resolver o problema no dia seguinte, na unidade do Flamengo, onde seu cadastro foi corrigido. “Desde então é meu novo aniversário” , brincou.

Durante a checagem, ele descobriu que a alteração havia sido feita no município de Ataléia, em Minas Gerais, uma cidade que ele nunca visitou. Enquanto o mistério sobre a origem do erro permanece, o estudante comemorou ter confirmado, via Receita Federal, que estava vivo. “Senão, podia perder a vaga na faculdade, o apartamento e até minha bolsa de pesquisa”.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2025-09-10/estudante-de-medicina-matias-roitberg-morto-sus.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!