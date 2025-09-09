Reprodução Homem morre contaminado com ácido em hospital de São Gonçalo

O entregador Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, morador de Itaipuaçu, morreu na tarde desta segunda-feira (8), após 18 dias internado em coma na UTI do Pronto Socorro Central de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.

Bruno estava em estado gravíssimo desde o dia 20 de agosto, quando sofreu complicações durante uma sessão de hemodiálise na clínica particular Nice Diálise, no bairro São Miguel. Ele foi contaminado com ácido peracético, substância química usada na limpeza de máquinas e equipamentos médicos, que acabou sendo injetada acidentalmente no lugar do soro fisiológico.

Segundo o site LSM Notícias, o diretor técnico da clínica admitiu a falha e confirmou que resíduos do ácido estavam presentes na máquina utilizada. Logo após o início do procedimento, funcionários teriam corrido para conter a situação, enquanto a mãe de Bruno encontrou o filho debilitado, com inchaço e sangramentos, sendo levado de maca para atendimento emergencial.

Os laudos médicos apontaram intoxicação por ácido peracético, que resultou em hemorragia cerebral, edema difuso, anemia e distúrbios metabólicos. Durante a internação, Bruno permaneceu em coma induzido, sedado, entubado e em ventilação mecânica. Ele sofria de doença renal crônica e realizava sessões regulares de hemodiálise desde 2024.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como lesão corporal por imperícia, mas com a morte do paciente, a Polícia Civil deve alterar a tipificação do crime.