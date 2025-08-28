Prefeitura do Rio de Janeiro/Reprodução Túnel José Alencar terá interdição no sentido Santa Cruz para manutenção

As galerias do Túnel Rebouças, no sentido Lagoa, e o Túnel Vice-Presidente José Alencar, no sentido Barra da Tijuca, serão interditados da noite desta quinta-feira (28) até a madrugada de sexta-feira (29), para serviços de manutenção no Rio de Janeiro.

As galerias do Túnel Rebouças, serão fechadas no sentido Lagoa, das 23h30 às 5h, para manutenção, com tráfego desviado por uma faixa reversível da esquerda no sentido Zona Sul, enquanto as duas faixas restantes seguirão no sentido Centro.

Já o Túnel Vice-Presidente José Alencar ficará interditado no sentido Barra da Tijuca, das 23h às 4h, com desvio de veículos pela Serra da Grota Funda, na Avenida Artur Xexéo.

O tablado inferior do Elevado das Bandeiras será fechado no sentido São Conrado, das 23h às 4h30. Assim, o deslocamento entre Barra da Tijuca e São Conrado deverá ser feito pela pista superior.

Ônibus terão mudanças no trajeto

Durante a interdição do José Alencar, os ônibus do BRT no sentido Barra da Tijuca circularão pela calha da galeria oposta. Já os coletivos que normalmente trafegam nesse corredor no sentido Santa Cruz passarão a utilizar a pista comum aos demais veículos.

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, em todas as interdições a CET-Rio instalará sinalização específica e fará o acompanhamento do tráfego.

Agentes poderão atuar em caso de necessidade, e os tempos dos semáforos serão ajustados para reduzir impactos nos principais corredores e rotas alternativas. A programação poderá ser suspensa por condições climáticas ou por questões operacionais.





Interdições anteriores



As interdições fazem parte da rotina de manutenção da cidade, segundo a prefeitura da cidade.

Nesta semana, o Túnel Santa Bárbara foi fechado na quarta-feira (27), no sentido Santo Cristo, também para serviços de limpeza, enquanto os elevados Engenheiro Freyssinet e Rufino Pizarro tiveram bloqueio no sentido Zona Sul.

Já na terça-feira (26), o Túnel Rebouças foi interditado no sentido Centro, junto ao Elevado Itamar Franco e ao Mergulhão de Campo Grande, que também passaram por manutenção.