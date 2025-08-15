Reprodução Menino é atingido por tiro durante aula de educação física

Um menino de 7 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto participava de uma aula de educação física em uma escola municipal da Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (14). O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes, em Rio das Pedras.

Após o incidente, o pai da criança foi chamado à unidade escolar e a levou inicialmente a uma unidade de saúde próxima. Em seguida, o menino foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde os médicos constataram que o projétil atingiu as nádegas e atravessou o corpo, saindo pela virilha. Ele passou por exames e recebeu alta médica no mesmo dia.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Militar afirmou que não havia operação da corporação em andamento na região no momento do disparo. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que acompanhou o estudante até o hospital e confirmou sua alta.

A Prefeitura do Rio divulgou nota lamentando que episódios de violência atinjam escolas, que deveriam ser “locais de paz e aprendizagem”.