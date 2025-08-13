Reprodução Trio é indiciado após dopar britânico em Ipanema (RJ)

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) indiciou, nesta segunda-feira (11), três mulheres suspeitas de dopar e roubar dois turistas britânicos na última semana, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Elas vão responder por roubo qualificado e associação criminosa. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

As investigadas foram identificadas como Amanda Couto Deloca, de 23 anos, Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26, e Raiane Campos de Oliveira, de 27. A polícia também pediu a prisão preventiva do trio. O relatório final da investigação foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que agora decidirá se oferece denúncia.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens mostrando um dos turistas desacordado na areia da praia. Segundo o depoimento das vítimas, elas conheceram as mulheres em um bar na Lapa, no Centro do Rio, e, em seguida, foram juntos para a orla de Ipanema. Lá, receberam caipirinhas oferecidas pelas suspeitas, momento em que a memória dos dois foi interrompida.

De acordo com a polícia, o golpe causou prejuízo de aproximadamente R$ 14,6 mil. Inicialmente, um dos britânicos estimou a perda em R$ 110 mil, mas depois esclareceu que, embora quase R$ 150 mil (20 mil libras) tenham sido retirados de um investimento, a maior parte permaneceu na conta. A quadrilha teria efetivamente usado cerca de 300 libras para comprar bitcoins e 1,7 mil libras em compras diversas.

As vítimas só recobraram a consciência horas depois do crime. A Deat segue reunindo provas para reforçar o pedido de prisão preventiva e evitar que o grupo volte a agir contra turistas.