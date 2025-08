Reprodução Record TV RJ: moradores do Complexo da Pedreira invadem blindado da PM

Moradores do Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro, saquearam uma carga roubada e ignoram blindado da Polícia Militar. O caso aconteceu nesta quarta-feira (6) e gerou um grande tumulto. A cena foi registrada pelo helicóptero da TV Globo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas não obteve respostas até o momento.

Segundo as informações preliminares, a carga estava em um caminhão da empresa Transporte Tozzo, que levava carnes da marca Friboi.

O veículo teria sido interceptado por criminosos na comunidade, após a abordagem, os suspeitos teriam forçado o motorista a entrar na favela, onde os assaltantes ordenaram que as caixas fossem retiradas do compartimento de carga e colocadas no chão.

O motorista e o caminhão foram liberados após o descarregamento do compartimento de carga.









Segundo relatos, houve pisoteamento entre moradores. Já por parte do blindado, parte da carga foi atropelada e destruída.

Um policial desceu do blindado e utilizou spray de pimenta para dispersar o grupo, sem muita eficácia.

Agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e tentaram intervir de forma controlada. A Polícia Militar deixou o local após o saque ser concluído.