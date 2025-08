Reprodução/PupilasReborn Bebês reborns tornaram-se febre entre colecionadores

A Câmara Municipal do Rio decidiu, na terça-feira (5), manter o veto do prefeito Eduardo Paes (PSD) ao projeto de lei que criava o “Dia da Cegonha Reborn” no calendário oficial da cidade. A votação aconteceu no primeiro dia de trabalho após o recesso parlamentar.

Dos 35 vereadores presentes, apenas 21 votaram pela derrubada do veto, número insuficiente para reverter a decisão do Executivo, que exigia, no mínimo, 26 votos favoráveis.

A proposta, de autoria do vereador Vitor Hugo (MDB), previa a criação da data comemorativa em 4 de setembro, como forma de homenagear mulheres que produzem bonecas hiper-realistas conhecidas como "reborns". A data faria referência à primeira reunião do movimento “Cegonhas Juntas Somos Rosas”, idealizado em 2022 pela artesã Janaina Affonso.

O prefeito Eduardo Paes vetou o projeto ainda em junho e anunciou a decisão em uma publicação nas redes sociais, onde escreveu: “Com todo respeito aos interessados, mas não dá...” .

Após a manutenção do veto, o vereador Vitor Hugo lamentou o resultado em plenário. “Essas mulheres fabricam bonecas hiper-realistas que ajudam muitas pessoas no tratamento da depressão e de outras doenças. Merecem reconhecimento. Precisamos combater o preconceito em torno dessa atividade. Por que não homenageá-las?” , questionou.

Os bebês reborns começaram a ser produzidos no Brasil no início dos anos 2000 e, com o tempo, foram ganhando características cada vez mais realistas, se aproximando da aparência de um recém-nascido. No ano passado, o interesse pelo tema disparou, especialmente a partir de setembro, quando as buscas por “reborns” cresceram de forma expressiva na internet.

Desde então, vídeos com adultos interagindo com esses bonecos em locais públicos passaram a se espalhar pelas redes. Cenas em shoppings, estádios de futebol, feiras e até hospitais viralizaram, impulsionando a visibilidade do movimento. A exposição gerou uma onda de comentários e discussões, tanto de apoio quanto de críticas, sobre o papel dos reborns e o perfil de quem os utiliza.