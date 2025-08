Reprodução/PRF 90 aves silvestres são apreendidas na BR-040

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Federal resultou na apreensão de 90 aves silvestres na madrugada desta terça-feira (5), na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O veículo foi abordado por volta das 3h no km 89 por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Durante a inspeção, com apoio da PRF, os policiais encontraram dezenas de trinca-ferros (espécie conhecida como Saltator similis) escondidos em caixas de papelão dentro do porta-malas.

O motorista e o passageiro informaram que haviam comprado os animais em Minas Gerais e pretendiam revendê-los em uma feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Após a apreensão, as aves foram encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Itaipava. Os dois homens receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde o caso foi registrado.