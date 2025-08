Reprodução Sobrinho de ex-PM morre após ser baleado

Um menino de 3 anos morreu e a mãe dele, Priscila Gonçalves Sampaio, de 37 anos, foi baleada na cabeça durante um ataque a tiros na tarde desta quinta-feira (31) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O alvo seria o tio da criança, o policial militar reformado Alexandre Gonçalves Sampaio, que estava no carro com a família no momento do atentado.

Câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens armados descem de um carro e atiram várias vezes contra um veículo vermelho parado na calçada. Segundo a Polícia Militar, Alexandre reagiu e trocou tiros com os criminosos, conseguindo atingir um dos atiradores. Ele não ficou ferido, mas a irmã e o sobrinho foram atingidos.

A criança morreu ainda no local. Priscila foi socorrida por moradores e levada em estado grave ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde segue internada com ferimento por arma de fogo na cabeça.

Um dos suspeitos, identificado como Caiky de Assunção Barbosa dos Passos, foi baleado no peito e procurou atendimento médico em uma unidade de saúde da região. Ele foi reconhecido pelo ex-policial e está sob custódia. O carro usado na ação, um Volkswagen Track prata, foi abandonado em frente à comunidade do Dick 2, no bairro Gramacho.