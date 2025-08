Divulgação/Polícia Civil Mulher é presa após atear fogo em amante

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (31) suspeita de matar o amante ao atear fogo no corpo dele durante uma briga por dinheiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em setembro de 2023, no bairro de Lins de Vasconcelos, e chocou moradores da região pela crueldade. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com as investigações da 26ª DP (Todos os Santos), a mulher jogou álcool no homem e ateou fogo após ele se recusar a lhe dar dinheiro. Testemunhas afirmaram à polícia que ela agiu com frieza e não demonstrou arrependimento, mesmo depois de ver a vítima em chamas correndo pela casa em desespero.

A suspeita, identificada como Alessandra da Silva Rosa, de 49 anos, foi localizada após cerca de 20 dias de monitoramento. Ela foi detida por policiais civis dentro de uma agência bancária no Méier, também na Zona Norte, enquanto sacava um benefício social. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.