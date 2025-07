Câmeras de segurança Homem é preso após furtar tubulação em São Gonçalo (RJ)

Um homem foi detido na manhã do último domingo (27) após furtar uma tubulação que seria usada na instalação da rede de drenagem das obras do MUVI, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Veja vídeo







O furto foi identificado pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que flagraram a ação e acionaram equipes da ROMU. Após buscas nas imediações, os guardas localizaram o suspeito ainda com o material furtado. Ele foi levado para a 72ª DP (Mutuá), e a tubulação foi recuperada.

Esse é o terceiro caso de furto envolvendo as obras do MUVI registrado pelo sistema de monitoramento da cidade. Em fevereiro deste ano, outros homens foram capturados após levarem um tubo de drenagem e até um banheiro químico utilizado pelos operários do canteiro.