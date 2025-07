Reprodução Carlos Eduardo Santos, traficante conhecido como "Gorila"





Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho na Baixada Fluminense, Carlos Eduardo Santos, conhecido como Gorila ou 2D, foi preso nesta quarta-feira (9) em um motel de luxo após ser localizado por equipes do setor de inteligência da Polícia Militar. O traficante é conhecido por comandar uma série de sessões de tortura contra moradores de comunidades da região Serrana. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com o Ministério Público, Gorila exercia função de chefia dentro do tráfico e também era responsável por organizar o chamado “caixa” da quadrilha, controlando o repasse de dinheiro e o apoio logístico em diversas áreas do estado. Ele ainda teria articulado disputas entre rivais que já deixaram mais de 30 mortos desde o ano passado.

A prisão do traficante ocorreu durante uma operação conjunta que mirou o Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Policiais e agentes do MP cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em diferentes pontos do conjunto de comunidades, como Corte Oito, Sapo e Santuário. Houve confronto na chegada das equipes.

Três suspeitos acabaram presos na ação, entre eles um homem que seria gerente do tráfico local. A ofensiva teve como foco desarticular a estrutura da facção e frear a escalada de violência que tem impactado moradores da região.