Reprodução/Instagram "Xerifa da Rocinha" foi presa após dar à luz

A ex-primeira-dama do tráfico na Rocinha voltou à cadeia neste sábado (5), instantes após dar à luz em uma maternidade na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Contra Danúbia de Souza Rangel havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Após o parto, agentes da 72ª DP (São Gonçalo) foram até o hospital e deram voz de prisão. Ela seguirá sob custódia até receber alta.

Mesmo longe do noticiário policial por um tempo, Danúbia continuava sendo apontada pela Polícia Civil como a “xerifa da Rocinha”, apelido que carrega há mais de uma década, desde o período em que comandava parte do tráfico na comunidade ao lado de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, seu ex-companheiro.

Saiba quem é Danúbia Rangel



Nascida no Complexo da Maré, Danúbia cresceu cercada por figuras do tráfico. Antes de se unir a Nem, foi casada com outros dois chefes do crime na Maré: Luiz Fernando da Silva, o “Mandioca”, e Marcélio de Souza Andrade. A união com Nem, em 2008, projetou seu nome como figura influente da Rocinha.





A primeira prisão veio em 2011, quando foi flagrada em um salão de beleza após a queda de Nem. Com o companheiro já preso, ela passou a ser o elo entre ele e os chefes do tráfico ainda em liberdade. Em 2014, voltou a ser detida sob acusação de repassar recados do marido e comandar parte da quadrilha. Segundo as investigações, usava celulares e tablets dentro da cadeia para manter contato com a facção.

Danúbia chegou a ser condenada a 28 anos de prisão por tráfico, associação ao tráfico e corrupção ativa. Depois de recursos, a pena foi reduzida para 17 anos e 5 meses. Ao longo dos anos, teve breves períodos em liberdade. Em 2019, quando cumpria regime semiaberto, foi flagrada com um celular e retornou ao regime fechado. Em janeiro de 2024, recebeu habeas corpus e foi libertada após mais de oito anos presa.

Fora do sistema penal, tentou reconstruir a imagem pública. Virou influenciadora digital e passou a se apresentar como terapeuta, sensitiva, sexóloga e psicanalista, mesmo sem registro profissional. No Instagram, compartilhou procedimentos estéticos, viagens e rotina com frases de autoajuda e espiritualidade, e viu a sua ultrapassar a marca de 90 mil seguidores.

Em abril deste ano, Danúbia revelou estar grávida, e chegou a viajar para um resort no interior do Rio antes do parto. Na época, dizia estar “vivendo uma nova fase”. Segundo a polícia, ela será levada de volta ao sistema prisional assim que receber alta médica.