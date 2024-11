Reprodução/redes sociais Cavalo aparenta incômodo ao ser transportado





Duas pessoas foram flagradas carregando um cavalo em uma moto na Avenida Abílio Augusto Távora , a via mais movimentada de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense ( RJ ). O animal demonstrava estar desconfortável e dava coices para tentar se soltar.

A cena chamou a atenção dos motoristas e pedestres que estavam perto do Shopping Nova Iguaçu . Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o momento em que a dupla carrega o animal.

A prefeitura do município disse que os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito monitoram as ruas diariamente, mas não chegaram a flagrar a situação e nem receberam qualquer chamada sobre o transporte ilegal do animal.





Caso parecido

Em outro caso, na Rodovia Presidente Dutra , altura de Belford Roxo (RJ) , motoristas flagraram um outro cavalo sendo transportado dentro de um carro. O animal foi colocado com a cabeça para fora do veículo.