Reprodução Júlia Andrade Cathermol Pimenta e o namorado

Quatro dias após o c orpo de Luiz Marcelo Antônio Ormond ser descoberto em avançado estado de decomposição em seu apartamento, seu carro foi localizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com Victor Ernesto de Souza Chaffin, preso por receptação na última sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, junto com o veículo estavam dois laptops e o telefone do empresário.



A investigação agora se volta para a possível ligação do detido com a morte do empresário. Em seu depoimento na 126ª DP (Cabo Frio), Chaffin admitiu estar ciente do falecimento do proprietário do automóvel, mas afirmou também ter conhecimento de "algum problema" relacionado ao carro.

Luiz Marcelo foi visto pela última vez por vizinhos em 17 de maio. Seu corpo foi encontrado após o mau odor alertar os moradores, que então chamaram os bombeiros. Sua namorada, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, suspeita de envolvimento na morte e supostamente interessada nos bens do companheiro, foi capturada pelas câmeras de segurança do prédio deixando o local com o veículo do empresário em 20 de maio, retornando sem ele. Júlia está foragida.

Suyane Breschak, amiga de Júlia e atualmente detida sob suspeita de cumplicidade no crime, é mencionada no depoimento do receptador do carro. Victor relata ter visitado a residência de Suyane em 22 de maio, onde afirma ter avistado "dois documentos relativos à venda do veículo" de Luiz Marcelo: um supostamente assinado por Júlia, no qual ela alega ter recebido R$ 75 mil da amiga pelo automóvel, e outro, "presumivelmente escrito à mão pelo marido de Júlia, presenteando-a com o carro".

Para as autoridades, o suposto recibo de compra seria uma justificativa para a entrega do carro por parte de Júlia, mas é tratado como falso pela investigação. A polícia também está investigando se esse documento poderia servir como álibi para explicar a origem de quantias em dinheiro que supostamente estariam em um cofre no apartamento da vítima, localizado no Engenho Novo.

Veja

